Ağustos ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu: İşte en çok satan markalar

Benzinli otomobiller pazarda lider

Benzinli otomobil satışları 388 bin 609 adetle yüzde 64,2 pay alırken, hibrit otomobil satışları 94 bin 790 adetle yüzde 15,7, dizel otomobil satışları 66 bin 754 adetle yüzde 11, elektrikli otomobil satışları 51 bin 144 adetle yüzde 8,4 ve otogazlı otomobil satışları 4 bin 342 adetle yüzde 0,7 pay aldı. 160 kW altı elektrikli otomobil satışları yüzde 130,8 artarak yüzde 7 pay alırken, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 13,5 düşerek yüzde 1,4 payda kaldı.

İşte verilere göre en çok satan (otomobil ve hafif ticari araç toplamı) 20 marka....