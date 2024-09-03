Ağustos ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu: İşte en çok satan markalar
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, otomobil satışları ocak-ağustos döneminde geçen yıla göre artarken, hafif ticari araç satışları geriledi. Ağustos ayında en çok satılan 20 araç belli oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'ne göre, Ocak-Ağustos 2024'te otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 3 artarak 605 bin 639 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 9,5 azalarak 156 bin 513 adet oldu. Ağustos ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 0,8 artışla 90 bin 134 adede ulaştı; otomobil satışları yüzde 0,23, hafif ticari araç satışları ise yüzde 2,6 yükseldi.
Araç pazarı 10 yılda yüzde 48,9 arttı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 48,9 artış gösterdi. Otomobil pazarı yüzde 51,4, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 41,3 oranında yükseldi. Pazarın yüzde 87,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu; C segmenti yüzde 55,7 payla 337 bin 348 adet, B segmenti ise yüzde 30,9 payla 186 bin 958 adet satış gerçekleştirdi.
En çok SUV'lar satıldı
Gövde tiplerine göre en çok tercih edilen SUV otomobiller, yüzde 55,5 payla 335 bin 895 adetle başı çekerken, sedan otomobiller yüzde 26,3 pay ve 159 bin 181 satışla ikinci sırada yer aldı. H/B otomobiller ise yüzde 17,1 payla 103 bin 604 adet satış gerçekleştirdi.
Benzinli otomobiller pazarda lider
Benzinli otomobil satışları 388 bin 609 adetle yüzde 64,2 pay alırken, hibrit otomobil satışları 94 bin 790 adetle yüzde 15,7, dizel otomobil satışları 66 bin 754 adetle yüzde 11, elektrikli otomobil satışları 51 bin 144 adetle yüzde 8,4 ve otogazlı otomobil satışları 4 bin 342 adetle yüzde 0,7 pay aldı. 160 kW altı elektrikli otomobil satışları yüzde 130,8 artarak yüzde 7 pay alırken, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 13,5 düşerek yüzde 1,4 payda kaldı.
İşte verilere göre en çok satan (otomobil ve hafif ticari araç toplamı) 20 marka....