Ağustos ayının en çok satan otomobil markaları açıklandı! İşte ilk beş marka
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında ağustos ayında satış rakamları açıklandı. Verilere göre, ağustosta otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 artış göstererek 90 bin 134 adede ulaştı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında ağustos ayında en fazla satışı yapılan markalar belli oldu.
AA'nın Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 0,8 artarak 90 bin 134 adet oldu.
Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,23 artışla 69 bin 288 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,6 yükselişle 20 bin 846 seviyesinde gerçekleşti
Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 11 bin 135 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Onu 9 bin 742 satışla Renault ve 8 bin 159 adetle Ford takip etti.