  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Alırken 40 defa düşünülmesi gereken 7 otomobil * Ne arızası bitiyor ne de masrafı.

Alırken 40 defa düşünülmesi gereken 7 otomobil * Ne arızası bitiyor ne de masrafı.

Ülkemizde satışı ve müşterisi bulunan 7 otomobil masraf ve arızasıyla adeta sahiplerini usandırıyor.

Alırken 40 defa düşünülmesi gereken 7 otomobil * Ne arızası bitiyor ne de masrafı. - Sayfa 1

Dünya genelinde zorlu ekonomik koşullar baş göstermeye devam ediyor. Bu durumda insanların yaşam standartları da değişime uğruyor.

1 | 10
Alırken 40 defa düşünülmesi gereken 7 otomobil * Ne arızası bitiyor ne de masrafı. - Sayfa 2

Araç sahipleri daha düşük masraflı az yakan ve arızasız otomobillere yöneliyor. Aracı olmayanlar ise araç satın alırken kendisine masraf çıkarmayacak otomobilleri tercih ediyor.

2 | 10
Alırken 40 defa düşünülmesi gereken 7 otomobil * Ne arızası bitiyor ne de masrafı. - Sayfa 3

SAHİBİNİ ARIZALARIYLA BIKTIRAN 7 OTOMOBİL

Otomobil alanında uzman olan Pufiduf, uzun yıllar süren kendi tecrübelerine göre masraf ve arıza düşkünü 7 otomobili listeledi;

3 | 10
Alırken 40 defa düşünülmesi gereken 7 otomobil * Ne arızası bitiyor ne de masrafı. - Sayfa 4

FİAT PALİO 1.6 BENZİN

4 | 10