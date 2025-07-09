Alırken 40 defa düşünülmesi gereken 7 otomobil * Ne arızası bitiyor ne de masrafı.
Ülkemizde satışı ve müşterisi bulunan 7 otomobil masraf ve arızasıyla adeta sahiplerini usandırıyor.
Dünya genelinde zorlu ekonomik koşullar baş göstermeye devam ediyor. Bu durumda insanların yaşam standartları da değişime uğruyor.
Araç sahipleri daha düşük masraflı az yakan ve arızasız otomobillere yöneliyor. Aracı olmayanlar ise araç satın alırken kendisine masraf çıkarmayacak otomobilleri tercih ediyor.
SAHİBİNİ ARIZALARIYLA BIKTIRAN 7 OTOMOBİL
Otomobil alanında uzman olan Pufiduf, uzun yıllar süren kendi tecrübelerine göre masraf ve arıza düşkünü 7 otomobili listeledi;