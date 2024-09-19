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  4. Alman otomotiv gözdesi iflas etti ; Otomobil markaları için parça üretiyordu

Alman otomotiv gözdesi iflas etti ; Otomobil markaları için parça üretiyordu

Dünya genelindeki birçok otomobil markası için parça üreten Alman merkezli otomotiv devi Federnfabrik Erwin Lutz iflasını duyurdu

Alman otomotiv gözdesi iflas etti ; Otomobil markaları için parça üretiyordu - Sayfa 1

Dünya genelinde etkili olan olumsuz ekonomik koşullar şirketleri zorlamaya devam ediyor. Ara eleman eksikliği, parça fiyatlarının fahiş oluşu gibi nedenlerden dolayı çok sayıda fabrika iflas bayrağı açtı.

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Alman otomotiv gözdesi iflas etti ; Otomobil markaları için parça üretiyordu - Sayfa 2

Küreselde çok şiddetli etkilenen ekonomik güçlükler karşısında ABD ve Avrupa’nın çok sayıda bölgesinde şirketler kapanmaya gidiyor.

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Alman otomotiv gözdesi iflas etti ; Otomobil markaları için parça üretiyordu - Sayfa 3

Son olarak Almanya merkezli otomotiv parça tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflas ettiğini duyurdu. merkur.de’nin haberine göre Baden-Württemberg eyaletinde Reutlingen yakınlarındaki Eningen unter Achalm'da faaliyet gösteren otomotiv tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflas etti.

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Alman otomotiv gözdesi iflas etti ; Otomobil markaları için parça üretiyordu - Sayfa 4

Birçok medya kuruluşunun ortaklaşa bildirdiği üzere, şirket 9 Ağustos'ta Tübingen'deki yerel mahkemeye iflas başvurusunda bulundu. Reutlingen'den bir avukat olan Jürgen Sulz, geçici iflas yöneticisi olarak atandı.

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