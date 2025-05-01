Almanların gözdesi oldu, satış rekorları kırdı; Bu otomobil 4 yıl boyunca tercih edildi
Otomobilin kalbi Almanya’da, vatandaşların en çok tercih ettiği araç belli oldu. İleri teknoloji, ergonomik yapısı ve fiyat politikasıyla adeta yok sattı, rekorlar kırdı.
Otomobil pazarının ve üretimin kalbi olan Almanya’da, her gün onlarca markanın otomobilleri üretiliyor. İçten yanmalı motorlar yerine artık elektrikli araçlara odaklanan üreticiler, halihazırda bu geçiş sürecinde dizel ve benzinli otomobillerini de piyasaya sürüyor.
Otomobilin üretim merkezi Almanya’da, vatandaşların da yıllardır tercih ettiği bazı marka ve modeller var. Yapılan pazar araştırması, bir modelin son dört yılda en çok sattığını ve her anlamda kullanıcılara hitap ettiğini gözler önüne serdi.
Bu bilgiler ışığında Almanya’da son dört yıla damga vuran marka Opel, model ise Corsa oldu. Firmanın ikonik modeli şaşırtıcı şekilde onlarca marka arasından en çok tercih edilen olmayı başardı. Elbette bunun altında fiyat politikası önemli rol oynuyor.
Edinilen bilgilere göre İspanya'nın Zaragoza kentindeki üretim hattından 2019 yılında piyasaya sürülen altıncı nesil (F kasa) Corsa, Avrupa pazarında epey ilgi görerek 1 milyon satış adedini aşmayı başardı. Opel tarafından yapılan açıklamada ise, 2025 yılının ilk çeyreğinde de satışlar ivme göstermeye devam ettiği aktarıldı.