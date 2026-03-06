Araç Sahipleri Dikkat: Değiştirmeyene 140 Bin TL Ceza Kapıda

  1. Ekonomim
Türkiye’de yaygın olarak kullanılan APP plakalar için yeni trafik kanunu devreye alındı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar soluğu Şoförler Odası’nda aldı.

Trabzon'da standartlara aykırı plaka (APP) kullanan araç sahipleri, Trafik Ceza Kanunu'ndaki yeni düzenlemeyle gelen ağır cezalar nedeniyle plaka basım atölyeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 

Yürürlüğe giren yeni kurallara göre, APP plaka kullanan sürücülere ilk ihlalde 140 bin lira para cezası ve 30 gün ehliyet geri alma cezası uygulanacak. 

İkinci tekrarda ise ceza miktarı 280 bin liraya çıkacak ve sürücülerin ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak.

Atölyelerde bekleyen sürücüler, cezaların yüksekliğinden endişe ediyor. Ali Kamen, "Plakaları değiştiriyoruz. Yazıları kalın olduğu için değiştirileceği söylendi. 

