Araba almak isteyenler dikkat indirim bitiyor! 31 Ağustos'a kadar son fırsat
Otomobillerde üst düzey güvenlik önlemlerini zorunlu hale getiren yeni yönetmelik, yakında Türkiye'de de uygulanmaya başlayacak. 31 Ağustos'tan sonra artan maliyetlerin ikinci el piyasasına da yansıması bekleniyor.
Avrupa'dan sonra Türkiye'de de uygulanacak olan Genel Güvenlik Yönetmeliği için geri sayım başladı. Avrupa Birliği'nin yeni otomobiller için zorunlu kıldığı Genel Güvenlik Yönetmeliği, 31 Ağustos itibarıyla Türkiye'de de yürürlüğe girecek.
Söz konusu yeni yönetmeliğe uygun olmayan elindeki araçları satmak isteyen bayiler de kampanya üstüne kampanya yapıyor.
'ULUSAL TİP' ONAYI DETAYI
Yeni düzenlemeyle artık sıfır araçlarda geri görüş kamerası, park sensörü, hız sabitleyici gibi birçok özelliğin bulunması zorunlu tutuluyor. Bu değişiklik sadece "ulusal tip" onayıyla üretilen araçları kapsıyor. Peki "ulusal tip" nedir?
Ulusal tipi "Türkiye'de üretilsin ya da üretilmesin ama sıfır olarak Türkiye'de satılacak araç için istenen özellikler ve şartlar." olarak tanımlayan Mustafa Kayatuzu; sürücü yorgunluk algılama sistemi, ani frenleme sistemi, kaza önleyici çarpışma sensörleri, kör nokta uyarı sistemleri gibi özelliklerin zorunlu olacağını belirtti.