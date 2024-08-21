Araba almak isteyenler dikkat indirim bitiyor! 31 Ağustos'a kadar son fırsat

Ulusal tipi "Türkiye'de üretilsin ya da üretilmesin ama sıfır olarak Türkiye'de satılacak araç için istenen özellikler ve şartlar." olarak tanımlayan Mustafa Kayatuzu; sürücü yorgunluk algılama sistemi, ani frenleme sistemi, kaza önleyici çarpışma sensörleri, kör nokta uyarı sistemleri gibi özelliklerin zorunlu olacağını belirtti.