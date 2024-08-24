Araba almayı düşünenler dikkat! 2024'ün en iyi otomobilleri belli oldu



ABD'de US News, otomobilleri sürüş, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gibi kriterler üzerinden değerlendirerek en iyi modelleri belirledi. Seçimlerde fiyat, bakım ve maliyet gibi unsurlar da dikkate alındı.

İşte 2024 yılının en iyi araçlar...