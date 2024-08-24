Araba almayı düşünenler dikkat! 2024'ün en iyi otomobilleri belli oldu
Yılsonu kampanyaları ve düşen otomobil fiyatları araç almayı düşünenleri harekete geçirirken, performans, güvenlik ve maliyet gibi kriterlere göre en iyi modeller belli oldu.
Otomobildeki fiyat düşüşleri ve markaların yılsonu kampanyalarından faydalanmak isteyenler araç araştırmalarına başladı. Her segmentte en iyi tercihi bulmak isteyen araba araştırmacılarının tercihine göz atıyor.
ABD'de US News, otomobilleri sürüş, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gibi kriterler üzerinden değerlendirerek en iyi modelleri belirledi. Seçimlerde fiyat, bakım ve maliyet gibi unsurlar da dikkate alındı.
İşte 2024 yılının en iyi araçlar...
En iyi kompakt otomobil
Honda Civic
En iyi hibrit araba
Hyundai Elantra Hibrit