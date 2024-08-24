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Araba almayı düşünenler dikkat! 2024'ün en iyi otomobilleri belli oldu

Yılsonu kampanyaları ve düşen otomobil fiyatları araç almayı düşünenleri harekete geçirirken, performans, güvenlik ve maliyet gibi kriterlere göre en iyi modeller belli oldu.

Araba almayı düşünenler dikkat! 2024'ün en iyi otomobilleri belli oldu - Sayfa 1

Otomobildeki fiyat düşüşleri ve markaların yılsonu kampanyalarından faydalanmak isteyenler araç araştırmalarına başladı. Her segmentte en iyi tercihi bulmak isteyen araba araştırmacılarının tercihine göz atıyor.

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Araba almayı düşünenler dikkat! 2024'ün en iyi otomobilleri belli oldu - Sayfa 2


ABD'de US News, otomobilleri sürüş, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gibi kriterler üzerinden değerlendirerek en iyi modelleri belirledi. Seçimlerde fiyat, bakım ve maliyet gibi unsurlar da dikkate alındı.

İşte 2024 yılının en iyi araçlar... 

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Araba almayı düşünenler dikkat! 2024'ün en iyi otomobilleri belli oldu - Sayfa 3

En iyi kompakt otomobil

Honda Civic

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Araba almayı düşünenler dikkat! 2024'ün en iyi otomobilleri belli oldu - Sayfa 4

En iyi hibrit araba

Hyundai Elantra Hibrit

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