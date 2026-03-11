Arabayı değil bu kez reklamı da kopyaladılar: Çinli otomobil devi “Mazereti olamaz” dedi özür diledi

Chery, BYD ve birçok Çinli üretici köklü şirketlerin ikonik modellerine benzeyen araçlar üretiyor. Öyle ki bunları kendi teknolojilerini de ekleyerek dünyaya pazarlıyor. Fakat Çinli GWM şirketinin son skandalı, tüm dünyada eleştiri konusu oldu.