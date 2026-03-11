  1. Ekonomim
  Arabayı değil bu kez reklamı da kopyaladılar: Çinli otomobil devi "Mazereti olamaz" dedi özür diledi

Arabayı değil bu kez reklamı da kopyaladılar: Çinli otomobil devi "Mazereti olamaz" dedi özür diledi

Dünya devi otomobil markaları günümüzde artık eskisi kadar adından söz ettirmiyor. Bunun sebebi artık onlara benzeyen, daha ucuz Çinli modellerin piyasaya sürülmesi. Chery, BYD ve birçok Çinli üretici köklü şirketlerin ikonik modellerine benzeyen araçlar üretiyor. Öyle ki bunları kendi teknolojilerini de ekleyerek dünyaya pazarlıyor. Fakat Çinli GWM şirketinin son skandalı, tüm dünyada eleştiri konusu oldu.

Çinli otomobil üreticisi Great Wall Motor (GWM), yakın zamanda  Plug-in Hibrit Elektrikli Aracı (PHEV) Wey V9X SUV'un tanıtımında Range Rover'ın bir reklam görselini kopyaladı. Durum daha sonradan fark edilince, şirket tarafından özür açıklaması da yapıdı.

GWM Yönetim Kurulu Başkanı Wei Jiangjun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kopyalamayı doğrulayarak mazeret üretmeyeceklerini ifade etti. GWM, Wey V9X'in lansmanında Range Rover Sport'un geçen yılki bir tanıtım görseline neredeyse birebir benzeyen bir afiş kullandı. 

