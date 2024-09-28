Araç alacaklar dikkat: İşte fiyatı en hızlı gerileyen ve en hızlı satılan modeller
Araç almak isteyenler için hem sıfırda, hem de ikinci elde fırsat dönemi sürüyor. Piyasayla ilgili yapılan yeni bir analiz uzun bir süredir ikinci el fiyatlarında reel bazlı düşüşü gözler önüne serdi. Peki fiyatı en hızlı gerileyen modeller ve piyasada en hızlı satılan araçlar hangileri? Sıfır otoda yıl sonu kampanyalar patlama yapar mı? Konuyla ilgili uzman isim merak edilenleri anlattı.
İkinci el araç piyasasında fiyatları içeren yeni bir analiz yayınlandı. Buna göre ağustos ayında reel fiyatlarda düşüş devam etti.
14 AYDIR KESİNTİSİZ DÜŞÜŞ
Araştırmada ağustos ayında fiyatların yıllık bazda yüzde 4.2 oranında gerilediği belirtildi. Böylelikle piyasada fiyat anlamında 14 aydır kesintisiz düşüş sürdü.
Araştırmada ilan sayısının yüzde 1 düştüğü gözlenirken satılan araç sayısı ise yüzde 3 oranında arttı.
İLANLARDA ARAÇLARIN SATILMA SÜRESİ 23 GÜNE İNDİ
İlanlarda araçların satılma süresi ise 23 güne indi. Peki ikinci elde fiyatı en hızlı düşen modeller hangileri, piyasada hangi araçlar daha hızlı satılıyor?