Otomobil kampanyalarında yarış kızıştı İşte kasım ayı sıfır araç kampanyaları
Kasım ayı ile birlikte otomobil markaları ardı ardına indirim kampanyalarını duyurmaya başladı. Peki hangi otomobil kaç liradan hangi kampanya ile satışa çıktı?
Yılın son çeyreğine girerken, otomobil markaları Kasım 2025'te kredi ve indirim kampanyalarını uygulamaya başladı. Otomobil alacaklar da kampanyalarda nakit alım indirimlerini, düşük veya sıfır faizli kredi seçeneklerini araştırmaya başladı.
Citroën: SUV ve elektriklide sıfır faiz
Chip'in aktardığına göre Citroën, binek ve ticari modellerinde sunduğu kredi koşullarıyla dikkat çekiyor.
Citroën Ami modelinde 270.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz ya da nakit indirimi.
Yeni Citroën ë-C3 modelinde 150.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz.
Citroën C4, Elektrikli ë-C4, ve Citroën C4 X modellerinde 150.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz ya da nakit indirimi.
Yeni Citroën C3 Aircross ve Yeni Citroën ë-C3 Aircross modellerinde 300.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz.
Citroën Berlingo modelinde 600.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz.
Citroën Berlingo Van modelinde 500.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz.