  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Otomobil kampanyalarında yarış kızıştı İşte kasım ayı sıfır araç kampanyaları

Otomobil kampanyalarında yarış kızıştı İşte kasım ayı sıfır araç kampanyaları

Kasım ayı ile birlikte otomobil markaları ardı ardına indirim kampanyalarını duyurmaya başladı. Peki hangi otomobil kaç liradan hangi kampanya ile satışa çıktı?

Otomobil kampanyalarında yarış kızıştı İşte kasım ayı sıfır araç kampanyaları - Sayfa 1

Yılın son çeyreğine girerken, otomobil markaları Kasım 2025'te kredi ve indirim kampanyalarını uygulamaya başladı. Otomobil alacaklar da kampanyalarda nakit alım indirimlerini, düşük veya sıfır faizli kredi seçeneklerini araştırmaya başladı.

1 | 18
Otomobil kampanyalarında yarış kızıştı İşte kasım ayı sıfır araç kampanyaları - Sayfa 2

İşte Türkiye pazarındaki öne çıkan markaların güncel Kasım ayı fırsatları:

2 | 18
Otomobil kampanyalarında yarış kızıştı İşte kasım ayı sıfır araç kampanyaları - Sayfa 3

Citroën: SUV ve elektriklide sıfır faiz


Chip'in aktardığına göre Citroën, binek ve ticari modellerinde sunduğu kredi koşullarıyla dikkat çekiyor.

Citroën Ami modelinde 270.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz ya da nakit indirimi.

Yeni Citroën ë-C3 modelinde 150.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz.

Citroën C4, Elektrikli ë-C4, ve Citroën C4 X modellerinde 150.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz ya da nakit indirimi.

Yeni Citroën C3 Aircross ve Yeni Citroën ë-C3 Aircross modellerinde 300.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz.

Citroën Berlingo modelinde 600.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz.

Citroën Berlingo Van modelinde 500.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz.

3 | 18
Otomobil kampanyalarında yarış kızıştı İşte kasım ayı sıfır araç kampanyaları - Sayfa 4

Citroën Jumpy Van modelinde 750.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz.

Citroën Jumpy Spacetourer modelinde 600.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz.

Citroën Jumper modelinde 750.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz.

4 | 18