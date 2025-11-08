Otomobil kampanyalarında yarış kızıştı İşte kasım ayı sıfır araç kampanyaları

Citroën: SUV ve elektriklide sıfır faiz



Chip'in aktardığına göre Citroën, binek ve ticari modellerinde sunduğu kredi koşullarıyla dikkat çekiyor.

Citroën Ami modelinde 270.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz ya da nakit indirimi.

Yeni Citroën ë-C3 modelinde 150.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz.

Citroën C4, Elektrikli ë-C4, ve Citroën C4 X modellerinde 150.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz ya da nakit indirimi.

Yeni Citroën C3 Aircross ve Yeni Citroën ë-C3 Aircross modellerinde 300.000 TL kredi için 12 ay, %0 faiz.

Citroën Berlingo modelinde 600.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz.

Citroën Berlingo Van modelinde 500.000 TL kredi için 12 ay %0 faiz.