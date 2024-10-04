Araç alacaklar dikkat: Liste fiyatlarına ekim ayarı geldi! İşte en düşük fiyatlı otomobil modellerİ
Araç bayilerinde liste fiyatlarına ‘ekim’ güncellemesi geldi. Pek çok marka ve modelde fiyatlar değişti. Peki şu anda piyasada 1 milyon liranın altında kaç araç kaldı? En düşük fiyatlı otomobil modelleri hangileri?
Sıfır araç piyasasında eylül ayının ardından ekim ayında da liste fiyatları yukarı yönlü güncellendi. Otomobil bayileri ekim ayı yeni fiyat listesini yayınladı. Peki araç fiyatları ekimde ne kadar zamlandı? 1 milyon liranın altında kaç araç modeli var?
‘BAYİLER FİYATLARI SÜBVANSE EDİYORDU’
Öte yandan satılan araçlar sıfır bile olsa boya, değişen gibi bazı kusurları olabiliyor ve vatandaşlar bunu satın aldıktan çok sonra farkına varabiliyor. Sıfır araç alırken vatandaşlar nelere dikkat etmeli? Pazarlık sonucu bayiler liste fiyatının altına iner mi?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, şunları söyledi:
“Yaklaşık bir yıldır fiyatı sabit kalan hatta enflasyon ve kur dahil edildiğinde düşüş gösteren alanlardan biri sıfır ve ikinci el otomotiv sektörüydü. Süreç içerisinde markalar sahip oldukları karlılık kabiliyetiyle maliyetler yükselse de yakalanan satış ivmesini korumak adına artışları mümkün olduğunca sübvanse ederek fiyatları belirli seviyelerde korumayı başardı.
İkinci elde ise böyle argümanlar olmamasına rağmen sektör fiyatları sabit tutma noktasında başarı gösterdi. Son birkaç aylık süreçte döviz kurunda yaşanan değişim ve maliyetleri sübvanse etme kabiliyetinin azalması ile birlikte eylül ayı sıfır otomobil fiyatlarında ilk değişim yaşandı.