Araç alacaklar dikkat: Liste fiyatlarına ekim ayarı geldi! İşte en düşük fiyatlı otomobil modellerİ

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, şunları söyledi:

“Yaklaşık bir yıldır fiyatı sabit kalan hatta enflasyon ve kur dahil edildiğinde düşüş gösteren alanlardan biri sıfır ve ikinci el otomotiv sektörüydü. Süreç içerisinde markalar sahip oldukları karlılık kabiliyetiyle maliyetler yükselse de yakalanan satış ivmesini korumak adına artışları mümkün olduğunca sübvanse ederek fiyatları belirli seviyelerde korumayı başardı.