Araç alacaklar dikkat: Satışlar patladı ancak... 1 milyon liranın altında elektrikli model var mı?

“Gerçekleştirdiğimiz anket araştırmasına katılanlara ‘Elektrikli otomobil alacak olsanız, en önemli gerekçeleriniz neler olur?’ sorusunu sorduk. Katılımcıların yüzde 38,5’i, elektrikli otomobillerin çevre dostu yapısını en önemli avantaj olarak öne çıkarıyor. Bunun yanı sıra, düşük işletme maliyetleri yüzde 24,9 oranıyla kullanıcıların tercihlerinde etkili olan bir diğer önemli faktör. Performans ve hız yüzde 19 ile, vergi avantajları da yüzde 17,6 ile elektrikli araçların tercih edilmesinde rol oynayan diğer etkenler arasında yer alıyor.