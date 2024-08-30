Araç alacaklar dikkat: Satışlar patladı ancak... 1 milyon liranın altında elektrikli model var mı?
Son 1 yılda elektrikli araç satışları dikkat çeken boyuta ulaşsa da vatandaş endişeli... Tüketiciler elektrikli araç almaktan kaçınıyor. Peki bunda en büyük etken ne? Şu anda piyasada fiyatı en düşük modeller hangileri? 1 milyon TL’nin altında elektrikli araç kaldı mı? İşte detaylar...
Türkiye’de elektrikli araç satışları hızlandı. Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı son bir yılda 32.777 adetten 131.127 adete yükseldi. Neredeyse 100 bin adet artış yaşansa da yapılan bir araştırmaya göre elektrikli araçlara yönelik vatandaşların endişesi sürüyor.
Elektrikli araçların şarj süreleri ve menzili başta olmak üzere şarj altyapısının istenilen seviyede olmaması büyük bir handikap yaratıyor. Elektrikli otomobiller tüketiciler açısından pahalı bulunuyor.
ELEKTRİKLİ ARAÇLARA RAĞBETİN EN BÜYÜK NEDENLERİ NE?
Peki şu anda en düşük fiyatlı elektrikli araç hangisi? 1 milyonun altında model var mı? Hibrit araçlar, elektriklilere göre daha mı cazip? Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan arabam.com Genel Müdür Yardımcısı Emrah Şahin, şunları söyledi:
“Gerçekleştirdiğimiz anket araştırmasına katılanlara ‘Elektrikli otomobil alacak olsanız, en önemli gerekçeleriniz neler olur?’ sorusunu sorduk. Katılımcıların yüzde 38,5’i, elektrikli otomobillerin çevre dostu yapısını en önemli avantaj olarak öne çıkarıyor. Bunun yanı sıra, düşük işletme maliyetleri yüzde 24,9 oranıyla kullanıcıların tercihlerinde etkili olan bir diğer önemli faktör. Performans ve hız yüzde 19 ile, vergi avantajları da yüzde 17,6 ile elektrikli araçların tercih edilmesinde rol oynayan diğer etkenler arasında yer alıyor.