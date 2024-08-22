Araç alacaklar dikkat: Sayılı günler kaldı! İşte en çok satılan 5 model
Sıfır araç piyasasında aylık değişimi gösteren önemli veri açıklandı. Yaz ayları itibarıyla piyasada kampanyalar peş peşe duyurularak satışlar hızlanmıştı. Temmuz ayında trafiğe kayıtlı otomobil sayısı yüzde 43 artış gösterdi. Bayilerde kampanyalara neden olan GRS düzenlemesi için artık sayılı gün kaldı. Peki otoda kampanya için son günler mi? Piyasada en çok satılan 5 model hangisi?
Sıfır araç piyasasındaki seyri gösteren kritik Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verisi açıklandı. Temmuz ayında 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Temmuz ayında bir önceki aya göre trafiğe kayıtlı taşıt sayısı otomobilde yüzde 43,7 artış gösterdi.
SAYILI GÜNLER KALDI
Bazı güvenlik donanımlarına sahip olmayan otomobillerin satışını yasaklayan GSR düzenlemesi 31 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek. İlgili düzenlemenin yürürlüğe gireceğinin belli olmasıyla birlikte bayiler ellerindeki stokları eritebilmek adına kampanyalarını hızlandırmıştı. Peki GSR düzenlemesine sayılı günler kala piyasada seyir ne olur?
EN ÇOK SATILAN 5 MODEL HANGİSİ?
Temmuz ayında en çok Renault, Fiat, Volkswagen, Chery ve Citroen gibi markanın otomobilleri trafiğe kaydedildi. Peki bu araçlara rağbetin nedeni ne?
TALEBİ ETKİLEYEN 2 ÖNEMLİ UNSUR
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, milliyet.com.tr’ye değerlendirdi. Ertemel, şunları söyledi:
“Yüksek faiz ortamı ve krediye erişimde yaşanan zorluklar otomotiv piyasasında talebi etkileyen iki önemli unsur.