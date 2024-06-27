Araç alacaklar dikkat! Süre uzatıldı: Bayilerde 'indirim' hareketi sürecek mi? Fiyatlar düşer mi?
7 Temmuz’da yürürlüğe gireceği açıklanan ve bazı güvenlik donanımlarına sahip olmayan araçların satışını yasaklayacak düzenleme yeni bir kararla 31 Ağustos’a ertelendi. Otomobil bayileri ellerindeki stokları eritmek için kampanyalarını hızlandırmıştı. Peki kampanyalar Ağustos sonuna kadar sürer mi? Sıfır araç fiyatlarında indirim oranları ne kadar oldu? İşte detyalar...
Otomobil bayileri 7 Temmuz’da gelmesi beklenen Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) kapsamına uymayan araçlarını satabilmek amacıyla son dönemde kampanyalarını hızlandırmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Genel Güvenlik Yönetmeliğinin uygulama tarihi 31 Ağustos’a ertelendi.
‘SADECE TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN MODELLERİ KAPSIYOR’
Peki yeni karar sonrası otomobil bayileri ellerinde kalan stokları eritmek adına kampanyalarını Ağustos ayısonuna kadar devam ettirir mi? Haziran'da kampanya dahilinde fiyatlarda ne kadar indirim oldu? Yeni karar piyasayı nasıl etkiler?
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, şunları söyledi:
“Türkiye'nin de içinde bulunduğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girmesine karar verilen Genel Güvenlik Yönetmeliği uygulama süresi, ülkemizde Türkiye'de üretilen ve ulusal tip onaylı modeller için 31 Ağustos 2024 tarihine uzatıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız uluslararası ve eş zamanlı bir karar olan GSR'nin regülasyonunu değiştiremediğinden alınan yurt içi erteleme kararı sadece Türkiye'de üretilen ve ulusal tip onaylı modelleri kapsar nitelikte.