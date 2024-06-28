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Araç alacaklar dikkat: Süre uzatıldı! Fiyatlar düşer mi? En çok tercih edilen modeller hangileri?

Araç satışında önemli bir değişiklik yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda devreye alınan 6+6 düzenlemesinde süre uzatımına gidildi. Öte yandan bazı sıfır araçların satışını yasaklayan GSR düzenlemesi de 31 Ağustos tarihine ertelendi. Bu iki önemli değişiklik piyasayı nasıl etkiler? Fiyatlarda düşer mi? Sıfır ve ikinci el piyasasında en çok tercih edilen marka ve modeller hangileri? İşte detaylar...

Araç alacaklar dikkat: Süre uzatıldı! Fiyatlar düşer mi? En çok tercih edilen modeller hangileri? - Sayfa 1

1 Temmuz 2022'de devreye alınan araç satışında "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesinde süre uzatıldı. İlk yürürlüğe girdiği andan itibaren piyasada fiyatları dengeleyen düzenlemede süre 1 Ocak 2025’e uzatıldı.

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Araç alacaklar dikkat: Süre uzatıldı! Fiyatlar düşer mi? En çok tercih edilen modeller hangileri? - Sayfa 2

Peki fahiş fiyat ve stokçuluğu engelleyen düzenlemenin uzatılmasıyla fiyatlarda durum ne olur? Fiyatlarda düşüş olur mu?

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Araç alacaklar dikkat: Süre uzatıldı! Fiyatlar düşer mi? En çok tercih edilen modeller hangileri? - Sayfa 3

Özellikle sıfır otomobillere Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) düzenlemesinin gelecek olmasıyla bayilerde kampanyalar hızlandırılmış, liste fiyatları üzerinden indirimler başlamıştı.

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Araç alacaklar dikkat: Süre uzatıldı! Fiyatlar düşer mi? En çok tercih edilen modeller hangileri? - Sayfa 4

Peki sıfır km araçlarda yaşanan düşüş, ikinci el fiyatlara da yansır mı? Şu an için ikinci el araç almak mantıklı mı? Sıfır ve ikinci el piyasasında en çok tercih edilen marka ve modeller hangileri?

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