Araç alıp satacak herkesi ilgilendiriyor: Geri sayım başladı! Yeni ödeme sistemi nasıl olacak?
Araç alım satımı için uygulanacak yeni ödeme sistemi için geri sayım başladı. 27 Eylül'den sonra Güvenli Ödeme Sistemi devreye girecek. Peki yeni sisteme göre araç alım satımı sırasında taraflar arası ödemeler nasıl gerçekleşecek? Satıştan vazgeçilmesi veya bir olumsuzluk olması durumunda para alıcının hesabına geri mi yatırılacak? İşte detaylar...
Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışında dolandırıcılık ve mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla yeni ödeme sistemini hayata geçiriyor. Peki Güvenli Ödeme Sistemi nasıl işleyecek? Standart bir araç satış işlemine göre farkı ne?
Satış işlemi sırasında paranın güvenli hesapta yer alacağı belirtiliyor.Para nasıl tutulacak? Satıştan vazgeçilmesi veya bir olumsuzluk olması durumunda para alıcının hesabına geri mi yatırılacak?
'HERKES İÇİN ZORUNLU OLACAK’
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, şunları söyledi:
“Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Ağustos tarihinde resmileşen ve otomotiv ticaretini düzenleyen motorlu taşıtların ticaretine dair yönetmelikle beraber otomobil satıcıları için yürürlüğe girmişti.
‘BANKANIN TEMİNATI ALTINDA BEKLEYECEK’
Yeni sistem 27 Eylül tarihi itibarıyla herkes için zorunlu olacak. Alınan karar otomobil satışı esnasında zaman zaman yaşanabilen dolandırıcılık teşebbüslerini tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.