Araç alıp satacak herkesi ilgilendiriyor: Geri sayım başladı! Yeni ödeme sistemi nasıl olacak?

Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışında dolandırıcılık ve mağduriyetlerin önüne geçebilmek amacıyla yeni ödeme sistemini hayata geçiriyor. Peki Güvenli Ödeme Sistemi nasıl işleyecek? Standart bir araç satış işlemine göre farkı ne?