Araç bayilerinde 7 Temmuz telaşı... Otomobil almak isteyenler dikkat: Kampanya yarışı başladı
Otomobil sahibi olmayı planlayanlar için sevindirici kampanya haberleri var. Otomotiv sektöründe '7 Temmuz' için büyük bir hareketlilik yaşanıyor. 7 Temmuz öncesinde otomobil almak isteyenler için büyük kampanyalar var. Bayilerdeki kampanyalarda indirim oranı yüzde 20'yi buldu. Sıfır araçlarda 300 bin TL'ye kadar indirim uygulayanlar bile var.
Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II, 7 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek. Genel Güvenlik Yönetmeliği ile otomobil satışlarında yeni dönem başlayacak.
Belirtilen güvenlik donanımlarına sahip olmayan araçlar 7 Temmuz’da itibaren satılamayacak. Karar sonrası araç bayilerinde 7 Temmuz telaşı başladı.
İNDİRİM ORANLARI YÜZDE 20'Yİ BULDU
Bayilerdeki kampanyalarda indirim oranı yüzde 20'yi buldu. Sıfır araçlarda 300 bin TL'ye kadar indirim uygulayanlar bile var.
FİYATLARI DÜŞÜRDÜ
CNN Türk'te yer alan habere göre Temmuz ayında yürürlüğe girecek güvenlik donanımı zorunluluğu fiyatları da dibe çekti. Otomotiv sektörü 7 Temmuz'a kilitlendi.