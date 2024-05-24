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  4. Araç bayilerinde 7 Temmuz telaşı... Otomobil almak isteyenler dikkat: Kampanya yarışı başladı

Araç bayilerinde 7 Temmuz telaşı... Otomobil almak isteyenler dikkat: Kampanya yarışı başladı

Otomobil sahibi olmayı planlayanlar için sevindirici kampanya haberleri var. Otomotiv sektöründe '7 Temmuz' için büyük bir hareketlilik yaşanıyor. 7 Temmuz öncesinde otomobil almak isteyenler için büyük kampanyalar var. Bayilerdeki kampanyalarda indirim oranı yüzde 20'yi buldu. Sıfır araçlarda 300 bin TL'ye kadar indirim uygulayanlar bile var.

Araç bayilerinde 7 Temmuz telaşı... Otomobil almak isteyenler dikkat: Kampanya yarışı başladı - Sayfa 1

Avrupa Birliği’nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II, 7 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek. Genel Güvenlik Yönetmeliği ile otomobil satışlarında yeni dönem başlayacak.

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Araç bayilerinde 7 Temmuz telaşı... Otomobil almak isteyenler dikkat: Kampanya yarışı başladı - Sayfa 2

Belirtilen güvenlik donanımlarına sahip olmayan araçlar 7 Temmuz’da itibaren satılamayacak. Karar sonrası araç bayilerinde 7 Temmuz telaşı başladı.

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Araç bayilerinde 7 Temmuz telaşı... Otomobil almak isteyenler dikkat: Kampanya yarışı başladı - Sayfa 3

İNDİRİM ORANLARI YÜZDE 20'Yİ BULDU

Bayilerdeki kampanyalarda indirim oranı yüzde 20'yi buldu. Sıfır araçlarda 300 bin TL'ye kadar indirim uygulayanlar bile var.

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Araç bayilerinde 7 Temmuz telaşı... Otomobil almak isteyenler dikkat: Kampanya yarışı başladı - Sayfa 4

FİYATLARI DÜŞÜRDÜ

CNN Türk'te yer alan habere göre Temmuz ayında yürürlüğe girecek güvenlik donanımı zorunluluğu fiyatları da dibe çekti. Otomotiv sektörü 7 Temmuz'a kilitlendi.

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