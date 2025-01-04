Araç alacaklar, dikkat! En tehlikeli araçlar belli oldu: Listede Tesla da var!
ABD'de ölümlü kaza raporlarından elde edilen verilere göre 2024'te trafikte en tehlikeli olan araç modelleri listelendi.
Otomobil seçimi, yalnızca tasarım, performans ya da yakıt tüketimi gibi faktörlerle değil, aynı zamanda güvenlik donanımlarıyla da büyük bir önem taşıyor.
Sürücü ve yolcuların can güvenliğini sağlayan bu donanımlar, olası bir kaza anında ciddi yaralanmaları önleyebilir ve hayatta kalma şansını artırabilirken, güvenlik sistemlerinden yoksun ya da yetersiz olan araçlar, bir kaza anında hem sürücü hem de yolcular için ciddi riskler oluşturabiliyor.
ABD merkezli otomobil inceleme sitesi iSeeCars, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nin 2024 verilerine dayanarak en tehlikeli araçları belirledi. Raporda, yeni araçların şasi tasarımı, sürücü destek teknolojisi ve hava yastığı gibi özelliklerle önemli bir koruma sağladığına dikkat çekilirken, bu gelişmelerin sürücülerde daha dikkatsiz sürüş ve yüksek hız yapma eğilimine yol açtığı belirtildi. Bu durumun, ölümlü kazaların artışında etkili olduğuna vurgu yapıldı
Gazete Duvar'ın derlediği habere göre en tehlikeli araçların listesi şu şekilde oldu: