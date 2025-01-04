Araç alacaklar, dikkat! En tehlikeli araçlar belli oldu: Listede Tesla da var!

Otomobil seçimi, yalnızca tasarım, performans ya da yakıt tüketimi gibi faktörlerle değil, aynı zamanda güvenlik donanımlarıyla da büyük bir önem taşıyor.

Sürücü ve yolcuların can güvenliğini sağlayan bu donanımlar, olası bir kaza anında ciddi yaralanmaları önleyebilir ve hayatta kalma şansını artırabilirken, güvenlik sistemlerinden yoksun ya da yetersiz olan araçlar, bir kaza anında hem sürücü hem de yolcular için ciddi riskler oluşturabiliyor.