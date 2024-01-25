Araç sahipleri dikkat! 31 Ocak'ta bitiyor...
Araç sahipleri en düşük MTV için yüzde 58,46’lık zam sonrası 31 Ocak’ta bitecek olan ilk taksit döneminde 347 TL, en yüksek 160 bin lira ödeme yapmak zorunda kalacak. Öte yandan zorunlu araç muayene ücreti, trafik sigortası ve kasko fiyatlarındaki artış ile birlikte araç sahiplerini bir çok ödeme bekliyor. İşte tüm masraf kalemleri…
2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödeme süreci 31 Ocak’ta tamamlanacak.
Araç sahipleri en düşük MTV için yüzde 58,46’lık zam sonrası 347 TL, en yüksek 160 bin lira ödeme yapmak zorunda kalacak.
MTV, yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor. Bu yıl için zamlı 2024 MTV ücretleri Yeniden Değerleme Oranı kadar yani yüzde 58,46 zamlanmıştı. MTV ödemesi en düşük 347 TL, en yüksek 160.285 TL’ye yükseldi. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi içinse son haftaya girildi. 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son tarih 31 Ocak.
MTV BİRİNCİ TAKSİT ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?
Motorlu taşıtlar vergisi, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ödemeler internetten de yapılabiliyor. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapmak mümkün.