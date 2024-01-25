Araç sahipleri dikkat! 31 Ocak'ta bitiyor...

Araç sahipleri en düşük MTV için yüzde 58,46’lık zam sonrası 347 TL, en yüksek 160 bin lira ödeme yapmak zorunda kalacak.

MTV, yılda iki kez ödeniyor. Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor. Bu yıl için zamlı 2024 MTV ücretleri Yeniden Değerleme Oranı kadar yani yüzde 58,46 zamlanmıştı. MTV ödemesi en düşük 347 TL, en yüksek 160.285 TL’ye yükseldi. Bu yıla ait MTV'nin ilk taksit ödeme dönemi içinse son haftaya girildi. 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri için son tarih 31 Ocak.