Araç sahipleri dikkat! MTV'de büyük zam: Peki hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?
2025 yılına yaklaşırken Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranları duyuruldu. Yeni yılda uygulanacak yüzde 43.93 oranındaki artışla birlikte, araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarları netleşti. İlk taksit ödemeleri 1-31 Ocak tarihlerinde, ikinci taksit ödemeleri ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. İşte her araç segmentine göre 2025 yılı MTV tutarları…
Her yıl iki taksit halinde araç sahipleri tarafından ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin zam oranı açıklandı.
Taksit ödemeleri nasıl yapılacak?
MTV, her yıl iki taksit halinde ödeniyor. 2024 yılında da geçerli olan bu ödeme sistemiyle araç sahipleri ilk taksiti 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksiti ise 1-31 Temmuz arasında ödeyecekler. Araç sahiplerinin ödeme planlarını buna göre yapmaları gerektiği hatırlatılıyor. Vergi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilecek.