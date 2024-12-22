Araç sahipleri dikkat! MTV'de büyük zam: Peki hangi araç ne kadar MTV ödeyecek?

Taksit ödemeleri nasıl yapılacak?

MTV, her yıl iki taksit halinde ödeniyor. 2024 yılında da geçerli olan bu ödeme sistemiyle araç sahipleri ilk taksiti 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksiti ise 1-31 Temmuz arasında ödeyecekler. Araç sahiplerinin ödeme planlarını buna göre yapmaları gerektiği hatırlatılıyor. Vergi ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilecek.