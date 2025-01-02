Araç sahipleri dikkat! Tescil ücretleri zamlandı: İşte yeni fiyatlar
2025 yılı itibarıyla sıfır ve ikinci el otomobillerin tescil ücretleri, açıklanan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) doğrultusunda arttı.
Kasım ayında belirlenen Yeniden Değerleme Oranı (YDO), yıl sonu itibarıyla tüm vergi ve cezalarda uygulanmaya başlandı. Bugün alınan kararla, otomobil tescil ücretlerine de yüzde 43,93 oranında zam yapıldı.
TESCİL ÜCRETLERİNDE YENİ TUTARLAR
- Sıfır otomobillerin tescil ücreti, 1.138 TL'den 1.633 TL'ye yükseldi.
- İkinci el otomobillerin tescil ücreti, 1.489 TL'den 2.139 TL'ye çıktı.
Halihazırda 1.489 TL olarak uygulanan 2. el tescil ücreti ise bugünden itibaren geçerli olacak şekilde 2 bin 139 lira olarak belirlendi.