Araç sahiplerine uyarı! 1 Aralık'ta başlıyor, cezası 4.069 TL!
Havaların soğumasıyla birlikte, araç sahiplerinin kış lastiği zorunluluğuna dair soruları yeniden gündeme geldi. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlayacak.
Sonbaharın sonuna yaklaştığımız bu günlerde, araç sahipleri için kış lastiği takma zorunluluğunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.
Yol güvenliği için kritik önem taşıyan kış lastiğini taktırmayan vatandaşlar içinse cezalar oldukça yüksek.
Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Bu zorunluluk 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.
HANGİ ARAÇLAR KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNDA?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri sonucunda 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlar kış lastiği takmak zorunda.