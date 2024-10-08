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  4. Araç sahiplerine uyarı! 1 Aralık'ta başlıyor, cezası 4.069 TL!

Araç sahiplerine uyarı! 1 Aralık'ta başlıyor, cezası 4.069 TL!

Havaların soğumasıyla birlikte, araç sahiplerinin kış lastiği zorunluluğuna dair soruları yeniden gündeme geldi. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlayacak.

Araç sahiplerine uyarı! 1 Aralık'ta başlıyor, cezası 4.069 TL! - Sayfa 1

Sonbaharın sonuna yaklaştığımız bu günlerde, araç sahipleri için kış lastiği takma zorunluluğunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

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Araç sahiplerine uyarı! 1 Aralık'ta başlıyor, cezası 4.069 TL! - Sayfa 2

Yol güvenliği için kritik önem taşıyan kış lastiğini taktırmayan vatandaşlar içinse cezalar oldukça yüksek.

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Araç sahiplerine uyarı! 1 Aralık'ta başlıyor, cezası 4.069 TL! - Sayfa 3

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Bu zorunluluk 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.

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Araç sahiplerine uyarı! 1 Aralık'ta başlıyor, cezası 4.069 TL! - Sayfa 4

HANGİ ARAÇLAR KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNDA?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri sonucunda 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlar kış lastiği takmak zorunda.

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