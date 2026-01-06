Araç sahiplerini kara kara düşündürüyor; 2026 araç muayene zammı netleşti!
Yeni yılda araç muayene ücretlerinin ne kadar zamlandığı belli oldu. Muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası da 2 bin 719 TL oldu.
Araç muayenesi, Türkiye’de trafiğe çıkan tüm motorlu taşıtlar için yerine getirilmesi zorunlu yasal yükümlülükler arasında bulunuyor. Ülke genelinde periyodik muayene hizmetleri TÜVTÜRK istasyonları aracılığıyla yürütülüyor.
YÜZDE 25 ORANINDA ZAM YAPILDI
Yapılan son fiyat güncellemesiyle birlikte araç muayene bedellerine yaklaşık yüzde 25 oranında artış yansıtıldı. Söz konusu zam, otomobil, motosiklet, kamyonet ve ağır vasıta araç gruplarının tamamını kapsıyor. Yeni tarifeyle birlikte sürücülerin muayene randevusu almadan önce güncel ücretleri kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Yetkililer, muayenelerin zamanında yaptırılmasının hem cezai yaptırımlardan kaçınmak hem de trafik güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.