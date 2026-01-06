Araç sahiplerini kara kara düşündürüyor; 2026 araç muayene zammı netleşti!

YÜZDE 25 ORANINDA ZAM YAPILDI

Yapılan son fiyat güncellemesiyle birlikte araç muayene bedellerine yaklaşık yüzde 25 oranında artış yansıtıldı. Söz konusu zam, otomobil, motosiklet, kamyonet ve ağır vasıta araç gruplarının tamamını kapsıyor. Yeni tarifeyle birlikte sürücülerin muayene randevusu almadan önce güncel ücretleri kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. Yetkililer, muayenelerin zamanında yaptırılmasının hem cezai yaptırımlardan kaçınmak hem de trafik güvenliğini sağlamak açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.