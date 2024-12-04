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  4. Araç satışında yeni dönem başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı: Noterlere tam yetki verildi

Araç satışında yeni dönem başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı: Noterlere tam yetki verildi

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle, ÖTV muafiyetli engelli araçları ve araç satış-devir işlemleriyle ilgili önemli değişiklikler yapıldı.

Araç satışında yeni dönem başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı: Noterlere tam yetki verildi - Sayfa 1

Buna göre, ÖTV muafiyetiyle alınan araçları kullanacak engelli yakınlarının artık noterden onay alması gerekecek. Ayrıca, araç satış ve devir işlemlerinde borç sorgulama ve araç muayene kontrolü yetkisi de noterliklere devredildi. Bu değişiklikler, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

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Araç satışında yeni dönem başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı: Noterlere tam yetki verildi - Sayfa 2

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, ÖTV muafiyetli araç alımlarında önemli değişiklikler yapıldı.

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Araç satışında yeni dönem başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı: Noterlere tam yetki verildi - Sayfa 3

Engelli yakınlarının raporuyla ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç alımına ilişkin süreçlerde düzenlemelere gidildi. Yeni karara göre, bu araçları kullanacak engelli yakınlarının noterden onay alması gerekecek.

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Araç satışında yeni dönem başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı: Noterlere tam yetki verildi - Sayfa 4

Bu kapsamda engellilere özel araçlarda, yalnızca belirlenen kişiler aracı kullanabilecek. Araç sahiplerinin yakınları, aynı ilde yaşayan birinci derece akrabalar veya noter onaylı sürücüler listelenerek tescil kayıtlarına işlenecek.

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