Araç satışında yeni dönem başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı: Noterlere tam yetki verildi

Buna göre, ÖTV muafiyetiyle alınan araçları kullanacak engelli yakınlarının artık noterden onay alması gerekecek. Ayrıca, araç satış ve devir işlemlerinde borç sorgulama ve araç muayene kontrolü yetkisi de noterliklere devredildi. Bu değişiklikler, 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.