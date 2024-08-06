Araç satışında ‘yetki’ dönemi yolda: Piyasayı nasıl etkiler? En ucuz sıfır otomobil fiyatı ne kadar?
Emlak piyasasında 15 Eylül’de hayata geçmesi beklenen ‘ilan yetkilendirme’ dönemi araç piyasası için de geçerli olacak. Peki düzenleme nasıl olacak? İşte tüm detaylar...
Otomobil ve emlak piyasasında yeni dönem başlıyor. 15 Eylül’den itibaren internet ilanı üzerinden konut satacak kişi, e-Devlet'ten gayrimenkulünü seçerek emlakçıyı yetkilendirecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu sistemin aynısının araç satışı için de geçerli olacağını ve kısa zaman içerisinde bunun devreye gireceğini söyledi. Peki araç satışında yetkilendirme nasıl olacak?
Bakan Bolat ayrıca Çin’den ucuza araç getirilip satılmasıyla alakalı ‘Gerekli kararları aldık, yakında açıklayacağız’ dedi. Çin’den ucuza araç getirip bunun iç piyasada satılmasıyla ilgili yeni düzenleme ne olacak?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, milliyet.com.tr’ye değerlendirdi. Ertemel, şunları söyledi:
“Ticaret Bakanlığı gayrimenkul satışına dair aracılık hizmetlerine yeni bir düzenleme getirdi. Düzenlemeye göre gayrimenkul sahibi satmak istediği gayrimenkulünü e-Devlet üzerinden seçerek yetkilendirdiği emlak ofisini sistem üzerinden belirleyecek.
Benzer bir uygulamanın otomotiv sektöründe de hayata geçirileceğine dair bilgilendirme önceki dönemlerde yapılmış ancak usul ve metotları netlik kazanmamıştı. Bu noktada benzer süreç işletilerek konsinye olarak tabir edilen aracılık yapmak suretiyle satılan araçlar için de e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapılacağını öngörmekteyiz.