Araç satışında ‘yetki’ dönemi yolda: Piyasayı nasıl etkiler? En ucuz sıfır otomobil fiyatı ne kadar?

Benzer bir uygulamanın otomotiv sektöründe de hayata geçirileceğine dair bilgilendirme önceki dönemlerde yapılmış ancak usul ve metotları netlik kazanmamıştı. Bu noktada benzer süreç işletilerek konsinye olarak tabir edilen aracılık yapmak suretiyle satılan araçlar için de e-Devlet üzerinden yetkilendirme yapılacağını öngörmekteyiz.