Aralık ayında kampanyalı 10 SUV modeli açıklandı; Fiyatı 2.000.000 TL'nin altına geriledi
Aralık ayının son günlerine girilirken otomotiv markaları SUV segmentinde kampanya yarışına sürat verdi. Markaların resmî internet sitelerinde yayımlanan duyurular doğrultusunda, seçili SUV modellerinin güncel indirimli satış fiyatları bir araya getirildi.
Yıl sonu yaklaşırken otomobil almak isteyenler için hazırlanan çalışmada, Aralık 2025 itibarıyla markaların resmî web sitelerinde yer alan tavsiye edilen kampanyalı fiyatlar baz alınarak SUV gövde tipindeki modellerin öne çıkan teklifleri derlendi.
1 | 12