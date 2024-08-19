Alman devi Audi'den Türkiye kararı! Son gün 26 Eylül
Ünlü Alman otomobil markası Audi, dünya genelinde kullanıcılarına sunduğu uygulamayı Türkiye'de kullanımdan kaldırma kararı aldı. Audi kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu karar, 26 Eylül itibarıyla geçerli olacak.
Almanya'nın önde gelen otomobil firması Audi, müşterilerine sunduğu bir uygulama aracılığıyla dijital hizmet sağlıyor.
Ancak, marka yöneticilerinin aldığı yeni karara göre, myAudi uygulamasına 26 Eylül itibarıyla Türkiye'den erişim sağlanamayacak.
Bağlantılı araç verilerine yönelik geliştirilen myAudi portalı, Türkiye'de yalnızca tarayıcı üzerinden erişilebiliyor ve kullanım kılavuzu, harita indirme gibi özellikler sunuyordu.
Audi Türkiye, uygulama hizmetinin Türkiye’de erişilebilen, navigasyon güncellemeleri gibi önemli ve faydalı hizmetlerini müşterilerine resmi sitesi olan audi.com.tr üzerinden sunmaya devam edecek.