Audi’nin bu otomobili Çin’de peynir ekmek gibi satıyor: Hem lüks hem çok ucuz; işte nedeni
Audi’nin spor otomobili, fiyatıyla tartışma konusu. Alman otomobil devi kendi ülkesinde bile otomobillerini ucuza satamazken, Çin’de uygun fiyattan satışa sunulması çok konuşuluyor.
Alman otomobil devi Audi, elektrikli araç gamını istikrarlı bir şekilde artırırken, mevcut elektrikli araçlarının hiçbiri Batı pazarlarında gerçek bir atılım gerçekleştiremedi.
Ancak marka Çin'de nihayet aradığını bulmuş olabilir. Zira yeni AUDI E5 Sportback, lansmanından sadece yarım saat sonra 10.000'den fazla ön sipariş aldı. Satışlardaki bu artışın nedeni ise fiyatlandırma.
Şaşırtıcı şekilde Çin'de AUDI E5'in başlangıç fiyatı sadece 235.900 yuan, yani mevcut döviz kuruna göre 33.100 dolar seviyelerinde.