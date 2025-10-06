  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Audi’nin bu otomobili Çin’de peynir ekmek gibi satıyor: Hem lüks hem çok ucuz; işte nedeni

Audi’nin bu otomobili Çin’de peynir ekmek gibi satıyor: Hem lüks hem çok ucuz; işte nedeni

Audi’nin spor otomobili, fiyatıyla tartışma konusu. Alman otomobil devi kendi ülkesinde bile otomobillerini ucuza satamazken, Çin’de uygun fiyattan satışa sunulması çok konuşuluyor.

Audi’nin bu otomobili Çin’de peynir ekmek gibi satıyor: Hem lüks hem çok ucuz; işte nedeni - Sayfa 1

Alman otomobil devi Audi, elektrikli araç gamını istikrarlı bir şekilde artırırken, mevcut elektrikli araçlarının hiçbiri Batı pazarlarında gerçek bir atılım gerçekleştiremedi.

1 | 8
Audi’nin bu otomobili Çin’de peynir ekmek gibi satıyor: Hem lüks hem çok ucuz; işte nedeni - Sayfa 2

Ancak marka Çin'de nihayet aradığını bulmuş olabilir. Zira yeni AUDI E5 Sportback, lansmanından sadece yarım saat sonra 10.000'den fazla ön sipariş aldı. Satışlardaki bu artışın nedeni ise fiyatlandırma.

2 | 8
Audi’nin bu otomobili Çin’de peynir ekmek gibi satıyor: Hem lüks hem çok ucuz; işte nedeni - Sayfa 3

Şaşırtıcı şekilde Çin'de AUDI E5'in başlangıç fiyatı sadece 235.900 yuan, yani mevcut döviz kuruna göre 33.100 dolar seviyelerinde. 

3 | 8
Audi’nin bu otomobili Çin’de peynir ekmek gibi satıyor: Hem lüks hem çok ucuz; işte nedeni - Sayfa 4

Kalbinde 28.76 kWh bataryaya sahip olan bu spor otomobili, 295 beygir gücünde arka motor ve yerel test standartlarına göre 384 mil (618 km) menzile sahip lüks bir otomobil olarak öne çıkıyor.

4 | 8