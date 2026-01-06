Avrupa pazarında en çok satan 3 otomobil; Zirvede Toyota yok, 8. sıra şok etti
Japon otomotiv devi Toyota’nın zirveden mahrum kaldığı Avrupa’da en çok satan otomobiller listesi yayımlandı.
Avrupa otomotiv pazarında 2025 yılının ilk 11 ayına ilişkin satış sonuçları dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Açıklanan verilere göre kıta genelinde binek otomobil satışlarında üç büyük marka zirvede yer alırken, özellikle kompakt sınıftaki modellerin yoğun talep gördüğü kaydedildi.
Kasım ayında şehir içi kullanıma uygun, ekonomik ve düşük yakıt tüketimine sahip bir model satış lideri olurken, benzer segmentteki bir diğer model ayı ikinci sırada tamamladı. Yılın Ocak–Kasım döneminde ise küçük ve orta sınıf araçların toplam satışlarda ağırlığını artırdığı görüldü.
AVRUPA PAZARINDA EN ÇOK SATAN 10 OTOMOBİL
Uzmanlar, artan yakıt maliyetleri ve şehirleşme oranının bu tercihlerde belirleyici rol oynadığını belirtirken, 2026 yılında da kompakt modellerin pazardaki güçlü konumunu korumasının beklendiğini ifade ediyor.