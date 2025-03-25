Avrupa’da 42 ülkede peynir ekmek gibi sattı. 2024 yılında en çok tercih edilen otomobil belli oldu

Otomobil üreticilerinin odak noktası şu anda en azından hibrit ve elektrikli modeller. Mercedes dahil, Volvo, Volkswagen ve birçok marka artık yeni trende ayak uyduruyor. Ancak yine de geride bıraktığımız yılda en çok satan otomobil içten yanmalı motora sahip bir model oldu. Yani elektrikliler halen beklenen seviyeye ulaşamadı.