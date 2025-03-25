Avrupa’da 42 ülkede peynir ekmek gibi sattı. 2024 yılında en çok tercih edilen otomobil belli oldu
Avrupa’da 2024 yılına ilişkin otomobil satış raporları paylaşıldı. 42 ülke, satışlarda genellikle şaşırtıcı şekilde aynı modeli tercih etti. Hem rekabetçi fiyatı hem de özellikleriyle uygun fiyatlı model yüz binin üzerinde satmayı başardı.
Otomobil pazarında ibre artık elektrikli otomobillere doğru yönelse de, halen büyük çoğunluk içten yanmalı motora sahip araçları tercih ediyor.
Otomobil üreticilerinin odak noktası şu anda en azından hibrit ve elektrikli modeller. Mercedes dahil, Volvo, Volkswagen ve birçok marka artık yeni trende ayak uyduruyor. Ancak yine de geride bıraktığımız yılda en çok satan otomobil içten yanmalı motora sahip bir model oldu. Yani elektrikliler halen beklenen seviyeye ulaşamadı.
Peki 2024’te Avrupa’da 42 ülke hangi otomobili tercih etti? Car Industry Analysis verilerine göre, 2024 yılında Avrupa'da en çok satılan yeni otomobil Dacia Sandero oldu. Kıta genelinde 12 ay içinde 286.663 adet Sandero satıldı.