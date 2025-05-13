Avrupa’da “efsane” diye anılıyor! Türk imzalı Elektrikli Ford Puma iddialı fiyatıyla Türkiye’de!
Ford’un Romanya’da üretip İngiltere’de elektrik motorunu monte ettiği popüler aracı Puma’yı Türkiye pazarına getirdiğini duyurdu. Avrupa’da çok sevilen bu araç, rekabetçi fiyatıyla Türkiye’de de efsane olmaya hazırlanıyor.
ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, yıllardır sektörde adından söz ettiren markalardan biri. Son dönemde elektrikli otomobiller popüler hale gelirken, Ford da tıpkı diğer rakipleri gibi bu alanda yenilikçi adımlar atıyor.
Öyle ki marka, kısa sürede Puma modeliyle çok önemli yol kat etti ve popüler hale gelen aracını nihayet Türkiye pazarında da getirdi.
Kısa süre önce Ford, tamamen elektrikli Puma’nın Türkiye fiyatını resmi olarak açıkladı. 44 kWh batarya üzerinde 353 km karma menzil sunan araç, yurt dışında Puma Gen-E olarak adlandrılıyor.