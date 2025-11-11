Avrupa’da en çok satan 10 otomobil belli oldu: İlk sırada sürpriz model
Kasım 2025 itibariyle Avrupa’da en çok satan otomobillerin güncel listesi paylaşıldı. En çok satan modeller arasında Renault’a ait popüler araç başı çekti.
Avrupa’da en çok satan modellerin aylık olarak düzenli listesi yayınlanıyor. Verilere göre elektrikli otomobillere ilgi artarken, benzinli veya dizel modeller halen revaçta.
Peki Avrupa’da en çok hangi otomobil satılıyor? İşte Kasım ayı itibariyle en çok satış gerçekleştiren otomobiller…
