Avrupa'da en çok Tesla satılan ülkeler açıklandı! Türkiye'nin yeri otomobil piyasasını karıştırdı

Piyasadaki muadillerine göre daha uygun fiyat, özellikleri ve vergi kolaylığı gibi pek çok unsur nedeniyle Türkiye'deki Tesla satışlarında geçtiğimiz seneden beri patlama yaşanmıştı. Bu satışlar rakamlara da yansıdı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Haziran ayında Avrupa'daki Tesla satışları 30 bine ulaştı. Türkiye'ye yapılan Tesla satış adedi ise pek çok kişiyi şaşırttı. İşte Avrupa'da en çok Tesla satılan ülkeler: