Avrupa’da Yılın Otomobili 2025: Finalistler Açıklandı! Kıyasıya Rekabet Başlıyor
Yılın en iyi otomobilleri için geri sayım başladı. Her sene kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışta, en iddialı model birinci seçiliyor. Bu kapsamda Avrupa’da Yılın Otomobili 2025 finalistleri için de adaylar belli oldu. İşte Yılın Otomobili 2025’te finalist adaylar…
Otomobil pazarında kıyasıya rekabet yarışırken, piyasaya sürülen modeller için çeşitli ödül törenleri düzenleniyor. Yılın Otomobili ödülleri de bunlardan biri.
Avrupa’da Yılın Otomobili 2025 finalistleri kısa süre önce belli oldu. Alfa Romeo Junior, Citroën C3/ë-C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster, Kia EV3 ve Renault 5/Alpine A290 bu yılın finalistleri arasında yer aldı.
23 farklı Avrupa ülkesinden 60 jüri üyesinin oylarıyla 42 model arasından seçilen finalistlerden biri, 10 Ocak’ta Brüksel Uluslararası Motor Show’da ödüle layık görülecek.