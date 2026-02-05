'Ayağımı yerden kessin' diyenler için 5 otomobil; 100.000 – 150.000 TL arasında alınabiliyor

Dar bütçeyle otomobil arayanlar için ikinci el piyasasında dikkat çeken seçenekler bulunuyor. 100 bin ile 150 bin TL aralığında günlük ihtiyaçları karşılayan, bakım maliyeti görece düşük ve yakıt tüketimi makul araçlar, A noktasından B noktasına gitmek isteyenler için erişilebilir alternatifler sunuyor.