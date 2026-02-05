'Ayağımı yerden kessin' diyenler için 5 otomobil; 100.000 – 150.000 TL arasında alınabiliyor
Otomobili A noktasından B noktasına gitmek için gören ve temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için dar bütçeyle alınabilecek 5 otomobil var.
Dar bütçeyle otomobil arayanlar için ikinci el piyasasında dikkat çeken seçenekler bulunuyor. 100 bin ile 150 bin TL aralığında günlük ihtiyaçları karşılayan, bakım maliyeti görece düşük ve yakıt tüketimi makul araçlar, A noktasından B noktasına gitmek isteyenler için erişilebilir alternatifler sunuyor.
Araçların ilerleyen yaşları hesap edildiğinde belirli masraflar çıkarabileceği de uzmanlar tarafından belirtildi. Fakat basit ulaşım ihtiyaçlarını karşılaması açısından da söz konusu araçlar tercih ediliyor.