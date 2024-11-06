Az yakan çok kaçan sanayi düşmanı 4 model ; 425.000 – 500.000 arası fiyatla satılıyor
Yüksek kredi faiz oranlarının sürekli baskıladığı otomobil fiyatları düşükken alınabilecek masrafsız 500.000 TL’lik 4 marka ve model
Küresel çapta etkili olan ekonomik krizin ardından Türkiye politika faizi artırımına yöneldi. Böylece kredi faiz oranları da ciddi derecede yükseldi.
Bu durum ülkemizde gayrimenkul ve otomotiv piyasasını vurdu. Konut ve araç satışında ciddi gerileme yaşandı. Hal böyle olunca da nakit parası olanlar daha kolay bir şekilde araç sahibi olmaya başladı. Elinde az miktarda peşinat bulunanlar ise masrafsız otomobillere yöneldi.
425.000 – 525.000 TL BANDINDA ALINABİLİR
Ülkemizde satılan bazı modeller ise 425 bin lira ile 525 bin lira arasında satılıyor. İşte o modeller: