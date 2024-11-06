Az yakan çok kaçan sanayi düşmanı 4 model ; 425.000 – 500.000 arası fiyatla satılıyor

Bu durum ülkemizde gayrimenkul ve otomotiv piyasasını vurdu. Konut ve araç satışında ciddi gerileme yaşandı. Hal böyle olunca da nakit parası olanlar daha kolay bir şekilde araç sahibi olmaya başladı. Elinde az miktarda peşinat bulunanlar ise masrafsız otomobillere yöneldi.