Bankalardan ilk sinyal: Taşıt kredisi faizleri düşecek mi? 400 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Otomobil almak isteyenler uzun süredir kredi faizlerinde indirim bekliyor. Sıkı para politikası ile artan faizler, araç satışlarını sınırlandırdı, otomobil pazarı yüzde 15'e yakın daraldı. Peki taşıt kredisinde faizler düşecek mi? Taşıt kredisi faizleri ne kadar? 400 bin TL'lik taşıt kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın uzun süredir uyguladığı sıkı para politikası kredi faizlerinde ciddi yükselişe yol açtı.
Artan maliyetler ve yüksek faizler, taşıt kredilerine olan talebi sınırladı. Otomobil pazarı ocak-eylül döneminde yüzde yüzde 15'e yakın daraldı.
Son dönemde pazardaki daralma nedeniyle otomobil şirketleri peş peşe kampanyalar açıkladı. Buna rağmen talep ciddi sınırlı kaldı. Yüksek faizler ve kredilerdeki sınırlamalar vatandaşın araç alım planını ertelemesine yol açtı.
BANKALARDAN İLK SİNYAL GELDİ
Merkez Bankası, banka kredi eğilim anketinin üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankalar, taşıt kredilerinde uygulanan sıkılaşma seyrinin sonuna gelindiğini belirtti.