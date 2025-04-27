Batarya ömrü 15 yıl sonra bile aynı kalan 20 elektrikli otomobil açıklandı! İşte birinci...
Elektrikli araç bataryalarının ömrü, kullanım şartlarına bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Fakat çoğunlukla, modern lityum-iyon bataryalar 15-20 sene arasında bir ömre sahip olabilir. Senelik ortalama kapasite kaybı ise %1.8 civarındadır. Bu da, 10 sene nihayetinde bataryanın orijinal kapasitesinin hemen hemen %82'sini muhafaza ettiği manasını taşır.
2025 senesi itibarıyla elektrikli araç (EV) ekosisteminde batarya ömrü ve menzil bakımından öne çıkan modeller daha çok ilgi çekiyor. Gelişen batarya teknolojileri sayesinde, bazı EV'ler tek şarjla 800 kilometrenin üzerinde menzil sunabiliyor. İşte batarya ömrü ve menzil açısından öne çıkan bazı elektrikli araçlar:
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