Bayramda yola çıkacak elektrikli araç sahipleri dikkat: İşte güncel şarj fiyatı ve kampanyalar
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş yolculuk yapmak için hazırlıklarını tamamladı. Elektrikli otomobil sahipleri ise şarj istasyonu ve fiyatları merak ediyor. İşte bayram öncesi yola çıkacaklar için güncel şarj fiyatı ve kampanyaları…
Türkiye’de milyonlarca vatandaş, hem tatil hem de uzakta yaşayan ailesini görmek için uzun yolculuğa çıkacak. Elektrikli araç sahipleri diğer otomobillere kıyasla elektrikli şarj istasyonlarında şarj edilecek.
Peki güncel şarj fiyatları ne kadar? İşte bayramda yola çıkacaklar için güncel şarj istasyonları ve fiyat bilgisi.
Hatırlanacağı üzere, 2026 yılına girişle elektrikli otomobil şarj ücretlerine peş peşe zamlar yapılmış, vatandaşlar tepki göstermişti.
Ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Şubat ayında Şarj Hizmeti Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle bu karmaşaya son verdi. Öyle ki yeni düzenlemeye göre, şarj istasyonu işletmecileri artık AC ve DC üniteler için tek bir fiyat belirlemek zorunda. Peki bu ne anlama geliyor? Artık şarj hızı arttıkça (örneğin 120 kW ve üzeri DC şarjlarda) fiyatın da katlanarak artması dönemi kapandı.