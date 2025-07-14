Binlerce kişi tazminat alabilir: Japon otomobil devinden skandal. Fark eden mahkemeye koşuyor
Japon merkezli otomobil devi Mazda, skandal bir olayla gündeme geldi. Onlarca modelde ortaya çıkan bir eksiklik, tüketiciye soluğu mahkemede aldırdı.
Otomobil satın alırken çoğu kişi artık özelliklerini internetten araştırıp detaylı sonuçlar elde edebiliyor. Fakat kağıt üstü bilgilere her zaman güvenmemek gerek. Zira Mazda’nın skandal hatası nedeniyle küçük bir hata adeta davaya dönüşmüş durumda.
Carscoops’un haberine göre çok sayıda Mazda modelinde eksik bilgi nedeniyle tüketiciyi yanıltan bir durum söz konusu.
Bahsi geçen modeller için kağıt üstü var denilen bilgilerin somut olarak olmaması, tüketiciye soluğu mahkemede aldırdı.