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  4. Binlerce sıfır otomobil aynı karede! Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü

Binlerce sıfır otomobil aynı karede! Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'na deniz yoluyla getirilen binlerce sıfır kilometre otomobil, gümrük işlemleri öncesinde liman sahasında görüntülendi. Araçların oluşturduğu yoğunluk dronla havadan kaydedildi.

Binlerce sıfır otomobil aynı karede! Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü - Sayfa 1

İstanbul’un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı’na deniz yoluyla getirilen binlerce sıfır kilometre otomobil, liman sahasında görüntülendi. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerlerine ulaştırılacak araçlar, dronla havadan görüntülendi.

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Binlerce sıfır otomobil aynı karede! Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü - Sayfa 2

Yurtdışından deniz yoluyla getirilen binlerce sıfır kilometre otomobil İstanbul'un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı'na ulaştı.

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Binlerce sıfır otomobil aynı karede! Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü - Sayfa 3

Gümrük işlemleri tamamlanana kadar liman sahasında bekletilen araçların, işlemlerin ardından ülke genelindeki bayi ve galerilere gönderilerek satışa sunulacakları belirtildi.

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Binlerce sıfır otomobil aynı karede! Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü - Sayfa 4

Liman sahasında bulunan binlerce otomobil dronla havadan görüntülendi.

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