Binlerce sıfır otomobil aynı karede! Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü
İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'na deniz yoluyla getirilen binlerce sıfır kilometre otomobil, gümrük işlemleri öncesinde liman sahasında görüntülendi. Araçların oluşturduğu yoğunluk dronla havadan kaydedildi.
İstanbul’un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı’na deniz yoluyla getirilen binlerce sıfır kilometre otomobil, liman sahasında görüntülendi. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerlerine ulaştırılacak araçlar, dronla havadan görüntülendi.
Yurtdışından deniz yoluyla getirilen binlerce sıfır kilometre otomobil İstanbul'un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı'na ulaştı.
Gümrük işlemleri tamamlanana kadar liman sahasında bekletilen araçların, işlemlerin ardından ülke genelindeki bayi ve galerilere gönderilerek satışa sunulacakları belirtildi.