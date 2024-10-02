Bir Çinli dev daha gözünü Türkiye’nin kapısını çaldı! O modellerde fiyat düşer mi?
Son dönemde vatandaşların en çok tercih ettiği araç markalarından biri yatırım için Türkiye'nin kapısını çaldı. Konuyla ilgili en net açıklamayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır yaptı. Bir markanın daha Türkiye’ye olası yatırımı piyasayı nasıl etkiler? Yatırım kararı ilgili markada fiyatları düşürür mü? Yatırım Çinli BYD’de olduğu gibi elektrikli ve hibrit modelleri mi kapsayacak? İşte detaylar...
Son yıllarda sunduğu fiyat ve donanımıyla en çok satışı yapılan araç markalarından Chery’nin Türkiye’de yatırım yapacağı ve görüşmelerde son aşamaya gelindiği açıklandı.
‘YATIRIM İÇİN SON BASAMAKLARA GELDİK’
Hafta sonu Chery International Başkanı Zhang Guibing, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bulunmuştu. Geçtiğimiz gün konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, Chery ile sıkı bir iletişim halindeyiz. O yatırım için son basamaklara geldik. Hedefimiz orada da neticelere erişebilmektedir. Gerek Chery ile gerek başkaca markalarla Türkiye’nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Yakın zamanda ilk yatırım kararı Çinli BYD’den gelmiş, marka Türkiye’ye 1 milyar dolar tutarında yatırım amaçlı fabrika kuracağını duyurmuştu. Geçtiğimiz dönemde Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Çinli markalar için ilave gümrük vergisi getirilmiş, ülkeye yatırım yapan Çinli markalar için vergi muafiyeti kapsamında teşvikler sağlanmıştı.
Peki Chery’nin hangi modelleri Türkiye’de rağbet görüyor? En düşük fiyatlı model hangisi? Olası yatırım BYD’de olduğu gibi hibrit ve elektrikli araçları mı kapsayacak? Türkiye’ye yatırım durumunda ilave gümrük vergisinin uygulanmaması gibi çeşitli teşviklerle birlikte Chery’de fiyat düşüşü olur mu?