Bir Çinli dev daha gözünü Türkiye’nin kapısını çaldı! O modellerde fiyat düşer mi?

‘YATIRIM İÇİN SON BASAMAKLARA GELDİK’

Hafta sonu Chery International Başkanı Zhang Guibing, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bulunmuştu. Geçtiğimiz gün konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, Chery ile sıkı bir iletişim halindeyiz. O yatırım için son basamaklara geldik. Hedefimiz orada da neticelere erişebilmektedir. Gerek Chery ile gerek başkaca markalarla Türkiye’nin potansiyelini paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.