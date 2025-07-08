Birbirine benzeyen otomobiller * Listeyi gören eleştiriyor

GEREĞİNDEN FAZLA BİRBİRİNE BENZEYEN OTOMOBİLLER

Bu durum, birçok markanın araçlarının birbirine benzemesine neden oluyor. Özellikle SUV segmentinde far yapıları, ızgara tasarımları ve arka stop lambaları sıkça benzerlik gösteriyor.