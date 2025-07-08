  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Otomotiv
  4. Birbirine benzeyen otomobiller * Listeyi gören eleştiriyor

Birbirine benzeyen otomobiller * Listeyi gören eleştiriyor

Benzerlikleriyle dikkati çeken otomobiller listelendi. Mercedes, BMW gibi markaların yer aldığı listede klasikler beğeni topladı.

Birbirine benzeyen otomobiller * Listeyi gören eleştiriyor - Sayfa 1

Günümüzde otomobil üreticileri, özellikle aerodinamik yapı, güvenlik standartları ve kullanıcı beklentileri doğrultusunda benzer tasarım çizgilerine yöneliyor.

1 | 13
Birbirine benzeyen otomobiller * Listeyi gören eleştiriyor - Sayfa 2

GEREĞİNDEN FAZLA BİRBİRİNE BENZEYEN OTOMOBİLLER

Bu durum, birçok markanın araçlarının birbirine benzemesine neden oluyor. Özellikle SUV segmentinde far yapıları, ızgara tasarımları ve arka stop lambaları sıkça benzerlik gösteriyor.

2 | 13
Birbirine benzeyen otomobiller * Listeyi gören eleştiriyor - Sayfa 3

Aynı platformu kullanan markalar arasında bu benzerlik daha da belirginleşiyor. Ancak genel hatlarıyla, çağdaş otomobillerin birbirine benzemesi artık kaçınılmaz bir tasarım trendi haline gelmiş durumda.

3 | 13
Birbirine benzeyen otomobiller * Listeyi gören eleştiriyor - Sayfa 4

jalopnik.com sitesinde derlenen benzer otomobiller şöyle:

4 | 13