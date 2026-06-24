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  4. BMW iX3, Citroen C5 Aircross, Hyundai, Mercedes-Benz, Togg yarıştı, kazanan Renault Clio oldu

BMW iX3, Citroen C5 Aircross, Hyundai, Mercedes-Benz, Togg yarıştı, kazanan Renault Clio oldu

Türkiye'de yılın otomobili belli olurken, BMW iX3, ikinci oldu. Togg T10F sıralamada 3. oldu.

BMW iX3, Citroen C5 Aircross, Hyundai, Mercedes-Benz, Togg yarıştı, kazanan Renault Clio oldu - Sayfa 1

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) düzenlediği "Türkiye'de Yılın Otomobili 2026" yarışmasında Renault Clio birinci oldu.

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BMW iX3, Citroen C5 Aircross, Hyundai, Mercedes-Benz, Togg yarıştı, kazanan Renault Clio oldu - Sayfa 2

OGD'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen yarışmanın sonuçları İstanbul'da düzenlenen törenle duyuruldu. Yarışmada 67 uzman otomotiv gazetecisi oy kullandı.

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BMW iX3, Citroen C5 Aircross, Hyundai, Mercedes-Benz, Togg yarıştı, kazanan Renault Clio oldu - Sayfa 3

Türkiye'de Yılın Otomobili 2026" yarışmasında Renault Clio birinci olurken ardından gelen marka ve modeller de merak konusu oldu. 

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BMW iX3, Citroen C5 Aircross, Hyundai, Mercedes-Benz, Togg yarıştı, kazanan Renault Clio oldu - Sayfa 4

BMW iX3 ikinci sırada yer aldı.

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