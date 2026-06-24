BMW iX3, Citroen C5 Aircross, Hyundai, Mercedes-Benz, Togg yarıştı, kazanan Renault Clio oldu
Türkiye'de yılın otomobili belli olurken, BMW iX3, ikinci oldu. Togg T10F sıralamada 3. oldu.
Otomotiv Gazetecileri Derneği'nin (OGD) düzenlediği "Türkiye'de Yılın Otomobili 2026" yarışmasında Renault Clio birinci oldu.
OGD'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen yarışmanın sonuçları İstanbul'da düzenlenen törenle duyuruldu. Yarışmada 67 uzman otomotiv gazetecisi oy kullandı.
Türkiye'de Yılın Otomobili 2026" yarışmasında Renault Clio birinci olurken ardından gelen marka ve modeller de merak konusu oldu.