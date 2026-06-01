BMW’nin en pahalı motoru görücüye çıktı: Fiyatı dudak uçuklatıyor, Supra ile kafa kafaya

Motosiklet dünyasının zirve noktalarından biri olan Isle of Man TT yarışlarının 115. yılı şerefine BMW, tarihindeki en özel ve en pahalı iki tekerleklilerden birini sahneye çıkardı. Sadece 115 adetle sınırlı olacak özel BMW M 1000 RR, yurt dışındaki 59.300 dolarlık fiyat etiketiyle ikonik spor araba Toyota Supra ile aynı fiyata satılacak.