BMW'nin yeni modeli 2025 M2'nin fiyatı ve özellikleri
Alman otomobil devlerinden BMW, yeni modeli 2025 M2'yi tanıttı. İşte BMV'nin yeni modelinin özellikleri...
Alman otomobil devlerinden BMW, düzenlediği bir etkinlikte 2025 M2 modelini görücüye çıkardı.
Bu otomobil, yüksek performanslı motoru ile dikkat çekiyor, tasarım açısındansa yeni S Serisi arabalara benzer olarak geliyor.
2025 BMW M2, üç kapılı bir yapıya sahip olup, şerit LED'lerle desteklenen fark ve arka aydınlatmaları var.
Gümüş alaşım jantlar ile birlikte gelen otomobil, tek bir panele yerleştirilen dijital gösterge ekranı ve multimedya ekranıyla kullanıcılara hitap ediyor.