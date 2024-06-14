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  4. BMW'nin yeni modeli 2025 M2'nin fiyatı ve özellikleri

BMW'nin yeni modeli 2025 M2'nin fiyatı ve özellikleri

Alman otomobil devlerinden BMW, yeni modeli 2025 M2'yi tanıttı. İşte BMV'nin yeni modelinin özellikleri...

BMW'nin yeni modeli 2025 M2'nin fiyatı ve özellikleri - Sayfa 1

Alman otomobil devlerinden BMW, düzenlediği bir etkinlikte 2025 M2 modelini görücüye çıkardı.

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BMW'nin yeni modeli 2025 M2'nin fiyatı ve özellikleri - Sayfa 2

Bu otomobil, yüksek performanslı motoru ile dikkat çekiyor, tasarım açısındansa yeni S Serisi arabalara benzer olarak geliyor.

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BMW'nin yeni modeli 2025 M2'nin fiyatı ve özellikleri - Sayfa 3

2025 BMW M2, üç kapılı bir yapıya sahip olup, şerit LED'lerle desteklenen fark ve arka aydınlatmaları var.

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BMW'nin yeni modeli 2025 M2'nin fiyatı ve özellikleri - Sayfa 4

Gümüş alaşım jantlar ile birlikte gelen otomobil, tek bir panele yerleştirilen dijital gösterge ekranı ve multimedya ekranıyla kullanıcılara hitap ediyor.

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