Bu elektrikli araçlar yok satıyor! Sadece 3 model kritik rakamı geçebildi! İşte en çok satanlar...
Son aylarda elektrikli otomobil pazarındaki artış dikkat çekerken Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) açıklanan son verileri geçtiğimiz ay en çok satılan elektrikli araç modellerini ortaya koydu.
Temmuz 2025’te Türkiye otomotiv pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,55 artarak 107 bin 718 adede ulaştı. Bu satışların 17 bin 225 adedi elektrikli otomobillerden oluştu ve yüzde 20,46’lık pazar payıyla dikkat çekti. Elektrikli araçların toplam içindeki payı, önceki dönemlere kıyasla hızla yükselmeye devam ediyor.
İşte Temmuz ayında en çok satan elektrikli araçlar...
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