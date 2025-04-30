“Bu fiyat gerçek mi?” dedirtti! Türkiye'deki en pahalı otomobiller belli oldu: İşte liste...
2025 yılı itibarıyla Türkiye’de satılan en pahalı otomobiller belli oldu. Fiyatlar 75 milyon TL’den başlarken, listenin zirvesindeki aracın fiyatı dudak uçuklattı.
Performans odaklı tasarımlar, hibrit motor teknolojileri ve kişiselleştirilebilir iç tasarımlar bu araçları öne çıkarırken, fiyat farklılıklarında model yılı ve donanım paketleri belirleyici oldu.
İşte Türkiye'deki en pahalı otomobiller...
20. Mercedes-Benz AMG GT (2022)
Fiyat: 75.000.000 TL
Özellikler: 4.0L V8 motor, 585 beygir gücü, yüksek performanslı spor otomobil.
19. Ferrari 488 Pista (2020)
Fiyat: 75.000.000 TL
Özellikler: 3.9L V8 motor, 720 beygir gücü, pist odaklı süper otomobil.