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  4. “Bu fiyat gerçek mi?” dedirtti! Türkiye'deki en pahalı otomobiller belli oldu: İşte liste...

“Bu fiyat gerçek mi?” dedirtti! Türkiye'deki en pahalı otomobiller belli oldu: İşte liste...

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de satılan en pahalı otomobiller belli oldu. Fiyatlar 75 milyon TL’den başlarken, listenin zirvesindeki aracın fiyatı dudak uçuklattı.

“Bu fiyat gerçek mi?” dedirtti! Türkiye'deki en pahalı otomobiller belli oldu: İşte liste... - Sayfa 1

Performans odaklı tasarımlar, hibrit motor teknolojileri ve kişiselleştirilebilir iç tasarımlar bu araçları öne çıkarırken, fiyat farklılıklarında model yılı ve donanım paketleri belirleyici oldu.

İşte Türkiye'deki en pahalı otomobiller...

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“Bu fiyat gerçek mi?” dedirtti! Türkiye'deki en pahalı otomobiller belli oldu: İşte liste... - Sayfa 2

20. Mercedes-Benz AMG GT (2022)
Fiyat: 75.000.000 TL
Özellikler: 4.0L V8 motor, 585 beygir gücü, yüksek performanslı spor otomobil.

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“Bu fiyat gerçek mi?” dedirtti! Türkiye'deki en pahalı otomobiller belli oldu: İşte liste... - Sayfa 3

19. Ferrari 488 Pista (2020)
Fiyat: 75.000.000 TL
Özellikler: 3.9L V8 motor, 720 beygir gücü, pist odaklı süper otomobil.

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“Bu fiyat gerçek mi?” dedirtti! Türkiye'deki en pahalı otomobiller belli oldu: İşte liste... - Sayfa 4

18. Ferrari 812 GTS (2023)
Fiyat: 75.500.000 TL
Özellikler: 6.5L V12 motor, 800 beygir gücü, üstü açılabilir GT modeli.

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