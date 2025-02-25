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  4. Bu fiyata yok satar. Çinli otomobil devi sudan ucuz SUV’yi yollara çıkardı: Vergisiz fiyatıyla şok..

Bu fiyata yok satar. Çinli otomobil devi sudan ucuz SUV’yi yollara çıkardı: Vergisiz fiyatıyla şok..

Halihazırda Türkiye pazarında da faaliyetlerini sürdüren Çin merkezli Chery, yeni kozunu oynadı. Markanın SUV otomobili sudan ucuz fiyatıyla dikkat çekiyor. Dünya çapında bu fiyatta çok az SUV var.

Bu fiyata yok satar. Çinli otomobil devi sudan ucuz SUV’yi yollara çıkardı: Vergisiz fiyatıyla şok.. - Sayfa 1

Otomobil pazarında piyasayı alt üst eden Çinli markalar, 2025’te rekabette daha çok adından söz ettiriyor. BYD, Chery ve birçok marka Avrupa pazarına açılırken, Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Chery, yurt dışında yeni otomobilini tanıttı.

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Bu fiyata yok satar. Çinli otomobil devi sudan ucuz SUV’yi yollara çıkardı: Vergisiz fiyatıyla şok.. - Sayfa 2

Sudan ucuz fiyatıyla diğer markalarla arasındaki farkı açan Chery, SUV otomobili 'Fulwin T8' modelini görücüye çıkardı. 

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Bu fiyata yok satar. Çinli otomobil devi sudan ucuz SUV’yi yollara çıkardı: Vergisiz fiyatıyla şok.. - Sayfa 3

1400 km’ye kadar menzil sunan yeni SUV, teknolojik donanımları ve hızlı şarj desteğiyle şimdiden dikkatleri çekti. 

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Bu fiyata yok satar. Çinli otomobil devi sudan ucuz SUV’yi yollara çıkardı: Vergisiz fiyatıyla şok.. - Sayfa 4

Global çapta büyüme hedeflerinde adım adım ilerleyen Chery, bir yandan da Türkiye’de fabrika kurma hazırlıklarını sürdürüyor. Çinli üretici dünya çapında her bütçeye uygun otomobiller geliştirirken, 'Fulwin T8' ile bunu bir adım daha ileriye taşıyor. 

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