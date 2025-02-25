Bu fiyata yok satar. Çinli otomobil devi sudan ucuz SUV’yi yollara çıkardı: Vergisiz fiyatıyla şok..

Global çapta büyüme hedeflerinde adım adım ilerleyen Chery, bir yandan da Türkiye’de fabrika kurma hazırlıklarını sürdürüyor. Çinli üretici dünya çapında her bütçeye uygun otomobiller geliştirirken, 'Fulwin T8' ile bunu bir adım daha ileriye taşıyor.